DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İş Bankası’ndan çiftçilere kredi desteği
Dünyadaki 1 milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden öldürmüş
'Macron bütün beyanatlarında Türkiye'yi hedef alıyor'
'Terörizmle mücadele Tahran-Ankara iş birliğinin eksenini oluşturabilir'
Kekin içi hamur kalırsa bunu yapın!
ANALİZ: Türk dili konuşan ülkelerden Türk devletlerine
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi
Çarptığı araçtan kaçarken kamyonete çarpıp takla attı: 2 yaralı
Diyarbakır'da 600 kişinin istihdam edileceği fabrikanın açılışı yapıldı
Limon kasadan ucuz, suyu da sudan ucuz!
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar
Rusya'dan Ukrayna'ya (Donbas) yönelik 'ekonomik entegrasyon' kararı
ABD'nin deniz operasyonunda batan uçak sürprizi

TIMETURK / DÜNYA / Dünyadaki 1 milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya

Dünyadaki 1 milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), dünya genelinde 1 milyonun üzerine bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesi altında bulunduğunu açıkladı.

30 Dakika Önce
2021-11-15 20:51:39
Dünyadaki 1 milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya

Cenevre merkezli kuruluşun yaptığı yazılı açıklamada, nesli tükenme tehlikesi devam eden bitki ve hayvan türlerine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, yaban hayatındaki 8 bin 400 bitki ve hayvan türünün hayati tehlike altında ve 30 bine yakın türün de korumasız durumda olduğu bildirildi.

2022'deki Birleşmiş Milletler Dünya Yaban Hayatı Günü'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerinin gündeme getirilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Tahminlere göre dünyadaki bir milyon tür yok olma tehdidiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Her yıl 3 Mart'ta kutlanılan BM Dünya Yaban Hayatı Günü'nün 2022 teması, "Ekosistemin iyileştirilmesi için önemli canlı türlerinin kurtarılması" olarak belirlenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş