Dünyada Omicron endişesi büyüyor

'Omicron' olarak adlandırılan yeni koronavirüs varyantı endişeye neden oluyor. DSÖ, varyantı 'endişe verici' olarak sınıflandırırken mevcut aşıların etkili olup olmadığını tespit etmek için incelemeler başladı.

Korona pandemisinin ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçmesinden sonra ortaya çıkan yeni Güney Afrika varyantı tüm dünyada endişeye neden oluyor. Koronavirüsün B.1.1.529 kodlu bu varyantını "Omicron” olarak adlandıran Dünya Sağluk Örgütü (DSÖ) varyantı "endişe verici" olarak sınıflandırdı. Örgüt, Omicron'un "yüksek bulaşma riskine sahip olduğunu" ve "birçok kez mutasyona uğramış olduğunu" açıkladı.

Omicron varyantının gerçek riskleri henüz anlaşılabilmiş değil ancak ilk veriler, diğer varyantlara göre yeniden enfeksiyon riskini daha çok barındırdığını, hastalığı geçirmiş olanların da virüse yakalanma risklerinin olabileceğini gösterdi. Söz konusu varyantın hastalığın daha şiddetli geçirilmesine neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Güney Afrikalı uzmanlar, diğer varyantlarda olduğu gibi, hiç semptom görülmeyen hastaların da bulunduğunu açıkladı.

Aşı şirketleri incelemelere başladı

Mevcut aşıların söz konusu varyanta karşı etkili olup olmadığının anlaşılmasının haftalar alabileceği belirtildi. Aşı firmaları BioNTech /Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna ve AstraZeneca, Omicron'u ve mevcut aşıların varyanta karşı koruyuculuğunu inceleyeceklerini açıkladı.

BioNTech, söz konusu varyantın üzerinde çalıştıklarını en geç iki hafta içerisinde mevcut aşıların üzerinde çalışma gerekip gerekmediğini belirleyeceklerini açıkladı. Moderna ise yeni varyanta karşı bir hatırlatma aşısı geliştireceklerini açıkladı.

Uzmanlar, varyantın henüz detaylı analizi yapılmadan fazla tepki verilmemesi konusunda uyardı. Omicron varyantı ilk kez Güney Afrika'da tespit edilmesinin ardından Belçika'ya, İsrail'e ve Hong Kong'a seyahat eden yolcularda da görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada yeni varyanta ilişkin, "Çok hızlı yayıldığı görülüyor. Tedbirli olacağız” dedi. Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere varyantın ilk görüldüğü Güney Afrika'ya ve yedi komşu ülkeye seyahat kısıtlaması getirldi.

Şu ana kadar, AB, ABD, Rusya, Kanada, Türkiye, Guatemala, Brezilya, Suudi Arabistan, Tayland gibi ülkeler Güney Afrika'ya bir dizi seyahat kısıtlaması açıkladı.

"Zengin ülkelerin aşı stoklaması pandemiyi uzatıyor"

Varyant, aşının küresel çapta dağılımı konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar, zengin ülkelerin aşıyı stoklamasının ve az gelişmiş ülkelere aşının ulaşamamasının pandemiyi uzatma tehlikesi barındırdığı konusunda uyardı.

Afrika'da nüfusun yüzde 6'sından daha azı koronavirüse karşı tam olarak aşılanmış durumda. Bu tür dengesizliklerin yeni varyantların oluşumunu hızlandırdığı belirtildi. Southampton Üniversitesi'nden küresel sağlık araştırmacısı Michael Head, "Bu durum, aşı tedarik sürecindeki eşitsizliklerin sonucudur. Aşıların zengin ülkeler tarafından depolanması, kaçınılmaz olarak yine onları etkileyecek" dedi ve G20 ülkelerine aşının küresel paylaşımı konusunda çağrı yaptı.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.