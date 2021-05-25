Dünyada koronavirüs aşısı olan ikinci kişi Shakespeare hayatını kaybetti

Dünyada koronavirüs aşısını olan ikinci insan olan William Shakeaspeare'in 81 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

8 Aralık'ta İngiltere'de Pfizer/BioNTech aşısı uygulanan ve dünyada Kovid-19 aşısı olan ikinci kişi olan William Shakespeare isimli adam, 81 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz edebiyatı denince akla ilk gelen şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in adaşı olması nedeniyle de dünya medyasına konu olan Shakespeare'in uzun süredir tedavi gördüğü Coventry and Wrcikshire Üniversite Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.

BBC, yaşlı adamın uzun süredir devam eden bir hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

​Koronavirüsünü olan ilk kişi ise 90 yaşındaki Margaret Keenan olmuştu.

​​İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği bu aşının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.