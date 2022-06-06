Dünyada bir ilk! Okyonusu kendi geçen gemi: Prism Courage

Hyundai'nin ürettiği Prism Courage gemisi okyonusu kendi başına geçtiği açıklandı.

Otonom gemiler dünyasında ileriye doğru küçük ama önemli bir adım daha atıldı. Hyundai'nin yan kuruluşu Avikus, ilk kez okyanusta büyük bir geminin otonom navigasyonunu tamamladığını açıkladı.

Resimde de görülen Prism Courage gemisi 1 Mayıs'ta Meksika Körfezi'ndeki Freeport limanından ayrıldı ve Avikus'un yapay zeka destekli HiNAS 2.0 sistemi, gemiyi Güney Kore'nin batısındaki Chungcheong Eyaletindeki Boryeong LNG Terminali'ne götürdü. Yaklaşık 19.884 kilometrelik yolculuğun yarısının tamamen otonom gerçekleştirildiği belirtiliyor. 2. seviye otonom teknolojisini kullanan gemi yol boyunca diğer gemileri, hava durumunu ve farklı dalga yüksekliklerini hesaba katarak ilerledi.

Otonom gemiler hem daha az mürettebat ile çalışıyor, hem de çevreye daha az zarar veriyor. Avikus, HiNAS'ın optimal rota planlaması sayesinde Prism Courage gemisinin yakıt verimliliğinin yüzde 7 arttığını, emisyonların yüzde 5 azaldığını açıkladı.

Otonom sürüş gerçek olsa da, yine de mürettebatsız gemilere henüz çok uzağız. Yolculuğun yarısında gemi yine kaptan tarafından yönlendirildi ve otonom olan kısmının büyük bölümü nispeten güvenli olan açık denizde gerçekleşti. Kalabalık rotalar ve limana yanaşma - ayrılma sırasında hala insan gücü gerekiyor.

Avikus, HiNAS 2.0 sistemini yıl sonunda ticari hale getirmeyi planladığını söylüyor. (Chip)