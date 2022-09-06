Dünyada başka örneği yok! Rusya, 120 mm SPM için düğmeye bastı

Rusya, en yeni Arktik topçu kompleksi Magnolia kundağı motorlu havan [SPM] sisteminin seri üretimine başladı. Silah sisteminin, kuzey enlemlerinde soğuk havalarda başarıyla test edildiği bildirildi. Türünün tek örneği bir silah olan Magnolia'nın bugün dünyada başka bir benzeri yok.

Mognolia SPG, devlet şirketi Rostec'in bir parçası olan Uralvagonzavod (UVZ) tarafından geliştirildi.

2017 yılında, Rusya Savunma Bakanlığı Ana Roket ve Topçu Müdürlüğü başkanı Korgeneral Nikolai Parshin, zırhlı iki bağlantılı paletli bir taşıyıcının şasisi üzerinde 120 mm Manolya kendinden tahrikli topçu silahının geliştirildiğini duyurdu, Magnolia projesiyle ilgili ilk raporlar ise 2018'de ortaya çıktı. Rusya bu yıl ise seri üretime geçildiğini duyurdu.

DAKİKADA 10 MERMİ ATEŞLİYOR

İki bölümlü bir taşıyıcı üzerindeki bir topçu silahının evrensel 120 mm'lik bir top ile tasarlandı. 2A80 Magnolia topu, obüs, havan ve top olarak çalışabiliyor. Top, 8.5 kilometreye kadar yüksek patlayıcı, parçacık etkili, yangın çıkarıcı, termobarik, küme vb. mermileri ateşleyebilir ve güdümlü roketler kullanıldığında menzili 10 kilometreye kadar uzatılabilecek ve dakikada 10 mermiye kadar ateş edebilecek şekilde tasarlandı.

Kendinden tahrikli topçu sistemi Magnolia, zırhlı iki bağlantılı paletli taşıyıcı DT-30PM şasisi üzerine inşa edildi. Topun olduğu bölmesi, yükseltilmiş bir Vityaz DT-30PM kar ve bataklık aracının iki bölümlü paletli platformuna monte edildi. Beş tekerlekli şasiye sahip ön kısım, sürücü kabini, elektrik santrali üniteleri ve sistem elemanlarını taşıyor. Arka altı tekerlekli şasi, Vena 2S31 kendinden tahrikli havan ile aynıdır. Taret tasarımı, yuvarlak görüşlü yatay silah yerleşimi sağlar.

TÜM HAVA KOŞULLARINDA ÜSTÜN PERFORMANS

Magnolia, her türlü 120 mm havan mühimmatını ateşleyebilecek ve çok çeşitli görevleri etkin bir şekilde rol alabilecek. Direkt atış için top gibi, kapalı mevzilerden obüs ve havan görevi görür. İki bölümlü alt takım, bataklıklarda ve erişilmesi zor alanlarda her türlü araziye uygun kapasite sağlar.

Bu, kuzey enlemleri için önemlidir, çünkü topçu kümülatif, yüksek patlayıcı, termobarik, yangın çıkarıcı ve hatta küme dahil olmak üzere çeşitli mühimmat türlerini kullanabilir. Bu sistemin büyük miktarda cephane tutabilmesi ve şiddetli don durumunda personelin saklanacak bir yeri olması çok önemlidir. Magnolia türünün tek örneği bir silahtır, bugün dünyada başka bir benzeri yok.

MENZİLİN 700 KİLOMETRE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

10 ton taşıma kapasitesine ve 27.5 ton ağırlığa sahiptir. 800 beygir gücünde bir B-46-5C dizel motorla çalıştırılır ve sistemin maksimum 45 km/s hıza ulaşmasını sağlar. Su üzerinde araç 6 km/s hıza ulaşabilir. Menzilin 700 kilometre olduğu iddia ediliyor.

MAYIN ÜZERİNDEN GEÇEBİLİR

Bazı etkileyici verilere rağmen, ilk modülde bulunan kabin ağır zırhlı değil, hafif zırhlıdır. Rus kaynaklarına göre, kundağı motorlu havan sisteminin tamamının bir tanksavar mayını patlatmadan üzerinden geçebileceği iddia ediliyor. Manolya kar, kum, çamur ve bataklıklarda sorunsuz bir şekilde hareket edeceği belirtiliyor. ,

Star Gazetesi