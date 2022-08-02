Dünya, Pelosi'nin uçağını izliyor! Ordular teyakkuza geçti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesinde Çin, ABD ve Tayvan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki hareketliliğinin arttığı bildirildi. Öte yandan, Pelosi'yi taşıyan uçak, uçuş bilgilerini harita üzerinden canlı aktaran sitelerden adım adım izleniyor. Uçuşu anlık 300 bin kişi canlı olarak izliyor. Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı. Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.

Tayvan'a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak Tayvan tarafı da Çin'den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini arttırdı.

Tayvan'ın iki kademeli askeri alarm sistemi dahilinde savaşa hazırlık durumunun şu anda `normal hazırlık` seviyesinde olduğu ve henüz `acil duruma hazır olma` düzeyine yükseltilmediği öğrenildi.

Tayvan polisi, Pelosi'yi korumaya hazırlanıyor. Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Çin'in askeri ve siyasi kanalları aracılığıyla yaptığı sert uyarılara rağmen Pelosi'nin bugün yerel saatle 22.30'da başkent Taipei'de yer alan Songshan Havalimanı'na inmesinin beklendiği öne sürülmüştü.

TAYVAN ORDUSU TEYAKKUZ DURUMU İLAN ETTİ

Tayvan medyasındaki haberlere göre, Tayvan ordusu, yayımladığı emirde, bütün kuvvetler için yerel saatle 08.00'den perşembe 12.00'ye kadar Çin tarafından gelebilecek tehditlere karşı teyakkuz durumu ilan etti.

"Liberty Times" gazetesi, Tayvan askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pelosi'nin uçağının, Ada'nın doğusundan Tayvan hava sahasına girerek yerel saatle 22.20'de (TSİ 17.20) Taipei'deki Songşan Havaalanı'na inmesinin beklendiğini ileri sürdü.

Gazete, bu sebeple Tayvan'ın doğusundaki Taitung Hava Üssü'nde bulunan 4 "Mirage-2000" savaş uçağına destek olarak 8 jetin daha gönderildiğini aktardı.

"United Daily News" gazetesi, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordu kuvvetlerinden Tayvan Boğazı'nda keşif faaliyetlerini artırmalarını çatışma olasılığına karşı muharebeye hazırlık süresini kısaltmalarını istedi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ ÖNCESİ OKİNAWA'DAKİ ABD ÜSSÜNDEN SAVAŞ UÇAKLARI KALKTI

Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti.

Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.

Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor.

Okinawa Savunma Bürosu, bugün "KC-135" tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca "EP-3" tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi'ne doğru yola çıktığını kaydetti.

PELOSİ'NİN TAYVAN YÖNETİMİYLE GÖRÜŞECEĞİ İDDİASI

Pelosi'nin ayrıca yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edilmişti. Tayvan polisi de ziyaret ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini arttırdı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Taipei Şehri Polis Departmanı'nın Pelosi'nin kalacağı otelin güvenliğini sağlamak ve konvoyun geçeceği kavşaklarda trafik kontrolü yapmak için 350-400 polis memurunu görevlendirildiği öğrenildi.

Tüm bu hazırlıklara ek olarak Ulusal Polis Teşkilatı da ziyaret için özel korumalar görevlendirecek.

TEHDİT MAİLLERİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı açıklandı. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

Pelosi'nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan hakkında bilgi yer almamıştı.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, 'barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguluyor.

Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından 'egemenlik ihlali' olarak değerlendiriyor.

- ÇİN'İN 2 UÇAK GEMİSİ LİMANLARINDAN AYRILDI

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın aktif görevdeki 2 uçak gemisinin de limanlarından ayrılarak denize açıldığını bildirdi.

Gazete, ülkenin kuzeyinde, Sarı Deniz kıyısındaki Çingdao şehrinde demirli Liaoning uçak gemisinin önceki gün, güneyde Haynan Adası'ndaki Sanya şehrinde demirli Şandong uçak gemisinin de dün limanlarından ayrıldığını aktardı.

Tayvan'a daha yakın konumda bulunan Liaoning uçak gemisine "Tip 075" sınıfı bir amfibi hücum gemisinin eşlik ettiğini bildiren gazete, faaliyetin Pelosi'nin olası ziyaretine denk geldiğine dikkati çekti.

Tayvan'ın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde, kara yollarında hareket Çin askeri konvoylarının sıra halinde plajlardan geçen tankların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

- ABD UÇAK GEMİSİ TAYVAN'IN GÜNEYİNDE

Pelosi'nin Ada'yı ziyaret edeceği iddialarının ardından geçen hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde hareket ederek Güney Çin Denizi'ne gelen Ronald Reagan savaş gemisinin Tayvan'ın güneydoğusunda seyrettiği bildirildi.

ABD Donanma Enstitüsüne bağlı USNI News haber sitesi, Pasifik'teki 7. Filo'ya bağlı görev yapan geminin, dün, Filipinler'deki San Bernadino Boğazı'nı geçerek Filipinler Denizi'ne açıldığını kaydetti.

Site, gemiye, amfibi deniz piyadelerini taşıyan bir amfibi hücum gemisi Tripoli'nin eşlik ettiği bilgisini paylaştı.

- TAYVAN'I ZİYARET EDECEĞİ İDDİASI GERİLİME SEBEP OLMUŞTU

Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu.

Çin Savunma Bakanlığı, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili, "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meclis Başkanı'nın resmi internet sitesinde ziyaret programına ilişkin yayımlanan açıklamada, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan gezinin durakları arasında Tayvan'a yer verilmemişti.

- NİSANDA PLANLANAN ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olacak. Daha önce, 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. .