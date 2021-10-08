Dünya'nın en güçlü pasaportları açıklandı, Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Japonya ve Singapur ilk basamakta yer buldu. İkinci sırayı Almanya ve Güney Kore paylaşırken, üçüncü basamakta İtalya, İspanya, Finandiya ve Lüksemburg yer buldu. Türkiye ise 57. basamakta yer buldu.

2021 Dünya'nın en güçlü pasaportları sıralaması açıklandı. Sıralamada Asya ülkelerinden Japonya ve Singapur ilk basamakta yer buldu. İkinci sırayı Almanya ve Güney Kore paylaşırken, üçüncü basamakta İtalya, İspanya, Finandiya ve Lüksemburg yer buldu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerine göre düzenlenen 116 ülkelik listede Türkiye 2020'ye göre iki basamak gerileyerek 57. sırada yer aldı.

2021'de dünyanın en güçlü pasaportları listesini güncelleyen The Henley Passport Index'e göre geçen yıl olduğu gibi dünyanın en güçlü pasaportu Japonya oldu.

Japon pasaportuna sahip olanlar geçen yıl 191 ülkeye vizesiz seyahat edebilirken bu rakam 2020'de 192'ye yükseldi.

2020'de 190 ülkeye vizesiz seyahat edilen Singapur pasaportu 2 ülkeden daha kabul görerek Japonya ile aynı sıralamaya yükseldi.

Güney Kore ve Almanya ikinci (190), İtalya, Finlandiya, İspanya ve Lüksemburg (189) ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye ise 110 ülkenin vizesiz kabul ettiği pasaportu ile sıralamada 57. basamakta yer buldu. 2020'de 55 sırada bulunan Türkiye pasaportu ile 111 ülkeye seyahat serbestliği tanınıyordu.

Sıralamanın en son sırasını ise 116. basamaktaki Afganistan aldı. 2010'dan beri son sırada bulunan ülke vatandaşları sadece 10 ülkeye vizesiz kabul ediliyor. Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.