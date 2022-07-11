Dünya'nın en eski suyu: Tam 2 milyar yıldır, 2.5 km derinde yatıyormuş..

Kanada'da bir madenin 2.5 km altında bulunan Dünya'nın en eski suyu: Tam 2 milyar yıllık...

2016 yılında, Kanadalı bir maden araştırmacısı ekibi, Kanada'daki bir madenin derinliklerinde dünyanın en eski su havuzunu keşfetti. Yaklaşık 3 kilometre derinlikte bulunan su, 2 milyar yıllık etkileyici bir tarihe sahip.

Keşif, bilinen en eski suyun tarihini en az 500 milyon yıl geriye itti. Bir önceki rekor, aynı ekip tarafından 2013 yılında aynı madende bulunan ve yaklaşık 2,5 kilometre derinlikte yer alan su havuzuydu. Ayrıca bu maden, bakır, çinko ve gümüş arayışı ile yer kabuğunun daha da derinlerine inen dünyadaki en derin bazal metal madeni olarak öne çıkıyor.

Madenciler daha derine indiklerinde, araştırmacılar madende daha fazla araştırma yapma fırsatı buldu. İçeride hapsolmuş gazları inceleyerek bulunan suyu analiz ettiler. Helyum ve ksenon gibi gazlar kaya çatlaklarında sıkışan suda sıkışıp kalabildiklerinden dolayı suyun kaç yaşında olduğunu gösterebiliyor.

Keşfi sunan Profesör Barbara Sherwood Lollar, BBC News ile yaptığı röportajda "İnsanlar bu suyu düşündüklerinde, kayanın içinde sıkışmış küçük bir miktar su olması gerektiğini düşünüyorlar" dedi ve devam etti: "Ancak bu su, bazen dakikada litrelerce akım ile çok daha büyük bir su kaynağı oluşturuyor."

Ayrıca araştırmacılar sıvıyı analiz ettiğinde, içinde yaşam izleri de buldular. Henüz gerçek canlı bakterileri bulamamış olsalar da keşfettikleri şey aslında yaşamın parmak izi olarak tanımlanabilir. Yani, suda bulunan ve çok uzun bir süre boyunca yaşayan bir tür mikrobiyoloji olduğu sonucunu öneriyorlar.

Bir canlının çok eski ve Dünya'nın çok derinlerinde bulunan suda hayatta kalabilmesi ve gerçekten de gelişebilmesinin bazı önemli sonuçları var. Bu sayede sadece milyarlarca yıl önce Dünya'daki yaşam hakkında bilgi edinmenin yanı sıra, dünya dışı yaşam arayışında da yardımcı olabilecek ipuçları alabiliriz. Mars yüzeyinde artık nehirler olmasa da, yüzeyin altında hala su ve buz cepleri bulunuyor. Bunlar Kanada'da keşfedilen su kadar derin değil ve bu ceplerin mikroorganizmaların yaşaması için gerekli koşulları sağlaması mümkün olabilir…

Kaynak: chip.com.tr .