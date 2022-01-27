DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Antalya'da bugün 20. geleneksel eğitim sempozyumu başladı
İslam Memiş, altın için Şubat ayına dikkat çekti
CHP'li 11 belediyeden ortak bildiri: ''Yeni bütçeye ihtiyaç duyuyoruz''
20. Geleneksel eğitim sempozyumunda Bakan Özer 'Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.
Kanunsuz Topraklar 14. bölüm tek parça | Kanunsuz Topraklar son bölüm full HD izle
Dünya nefesini tuttu! Gözler 4 Mart'ta Ay'da meydana gelebilecek tehlikeli çarpışmaya çevrildi
Fazıl Say, Sezen Aksu'nun ''Avcı'' şiirini besteleyecek
İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
BAE, 12 ülkeye uçuş yasağını kaldırıyor
Kuruluş Osman 79. bölüm tek parça | Kuruluş Osman yeni bölüm full HD izle
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim, neden öldürdü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri kim, yakalandı mı?
Afganistan'a insani yardım taşıyan 'İyilik Treni' Ankara'dan yola çıktı
Bakan Özer'den ''Ara tatil uzayacak mı?'' sorularına tepki
2022 enflasyonu ne kadar olacak? 2022 enflasyon tahmini yüzde kaç?
AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022?

TIMETURK / DÜNYA / Dünya nefesini tuttu! Gözler 4 Mart'ta Ay'da meydana gelebilecek tehlikeli çarpışmaya çevrildi

Dünya nefesini tuttu! Gözler 4 Mart'ta Ay'da meydana gelebilecek tehlikeli çarpışmaya çevrildi

Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından Şubat 2015'te fırlatılan ve görevini tamamladıktan sonra kontrolden çıkan Falcon 9 roketinin 4 Mart'ta Ay'a çarparak infilak etmesi bekleniyor.

52 Dakika Önce
2022-01-27 14:08:03
Dünya nefesini tuttu! Gözler 4 Mart'ta Ay'da meydana gelebilecek tehlikeli çarpışmaya çevrildi

Dünya'ya dönecek yakıtı olmadığı için o tarihten beri uzayda savrulan Falcon 9, kontrolden çıkarak Ay'a çarpan ilk roket olacak.

Dört tonluk roketin Ay'ın yüzeyinde küçük bir krater oluşturacağı belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Falcon 9, yaklaşık 1,5 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra uzaya bir hava durumu uydusu yerleştirilmişti. Bilim insanlarına göre roket yedi yıldır "kaotik bir rota" izliyor.

ABD'deki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden gökbilimci Prof. Jonathan McDowell Güneş, Dünya ve Ay'ın yerçekimi gücüne maruz kalan roketin Ay ile çarpışma yörüngesine girdiğini belirterek "Roket bir ölü ve sadece yerçekimi kanunlarını takip ediyor'' dedi.

Falcon 9, gökbilimciler tarafından "milyonlarca uzay çöpünden biri" kabul ediliyor.

Prof. McDowell "Son yıllarda yaklaşık 50 büyük nesne, uzayda kontrolden çıktı. Daha önce de Ay'a çarpma vakaları yaşanmış olabilir. Ama biz bunları tespit edemedik. Falcon 9 teyit edilmiş ilk vaka olacak'' dedi.

Falcon 9'un Ay'la çarpışma rotasına girdiği uzay sitesi Ars Technica'da yazan gazeteci Eric Berger ve veri analisti Bill Gray tarafından tespit edildi.

Bill Gray, roketin Ay'ın ekvatoruna yakın bir noktaya çarpmasının beklendiğini söyledi.

2009'da aralarında Prof. McDowell'ın da bulunduğu bir grup gökbilimci daha küçük bir roketle Ay'a çarpma denemesi yapmış ve sensörlerden gelen verilerle krater incelenmişti.

Ancak bilim insanları Falcon 9'un Ay'a çarpmasından yeni bir şey öğrenemeyecek.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş