DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
‘En iyi tasarruf yalıtımla olur’
Twitch'de dolandırıcılık iddiası! Sosyal medyada binlerce '#temiztwitch' paylaşımı
Apple, iPhone satışlarını yüzde 47 artırdı
Aşıdan sonra sağ gözünü kaybetti
Yeni sanal dünya geliyor: İşte merak edilen Metaverse konsepti
Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Bu hafta piyasaların gözü bu verilerde olacak
İsveç'te İsrail'e boykot: 200 çocuğu tutsak ediyorlar!
Çevre Bakan Yardımcısından 'Vakiz Azalıyor' uyarısı
Türkiye'nin dünyaya açılan sesi TRT World 6 yaşında!
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liye müjde geliyor
Ankara-Moskova arasında 'Bayraktar TB2 gerilimi'
Küresel emisyonlardaki artış alarm veriyor
Etiyopya'da isyan: Stratejik bölge ele geçirildi
Teknoloji devi Apple tahtı kaptırdı: Dünyanın en değerli yeni şirketi belli oldu

TIMETURK / DÜNYA / Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden dikkat çeken çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden dikkat çeken çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, dünyanın her yerindeki Müslüman azınlıkların haklarının savunulması için evrensel bir hukuk cephesi oluşturulması çağrısında bulundu.

2 Saat Önce
2021-10-30 14:38:12
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden dikkat çeken çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Ali Karadaği, Hindistan'da Müslümanlara yönelik yeni bir şiddet dalgası başlaması üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Genel Sekreter Karadaği, Müslümanları hedef alanlara "DEAŞ" benzetmesi yaparak, "DEAŞ Hindular haftada 12 mescit yakıyor, polis neden susuyor. Müslüman azınlıkların haklarının savunulması için evrensel hukuk cephesi oluşturulması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da Sivil Hakları Koruma Derneği (APCR) tarafından 27 Ekim'de yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Tripura eyaletinde en az 16 camiye "radikal Hindu çetelerce" zarar verildiği, Müslümanlara ait ev ve iş yerlerinin yakıldığı belirtilmişti.

APCR'den Muhammed Huzeyfe, AA muhabirine, tahrip edilen 16 camiye Vishwa Hindu Parishad (Dünya Hindu Konseyi-VHP) örgütüne ait bayrakların dikildiğini ifade etmiş, en az 3 caminin ise yakıldığını aktarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş