Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden dikkat çeken çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, dünyanın her yerindeki Müslüman azınlıkların haklarının savunulması için evrensel bir hukuk cephesi oluşturulması çağrısında bulundu.