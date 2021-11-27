Dünya Müslüman Alimler Birliği İsrail'le normalleşen Arap ülkelerini kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'le ilişkilerde normalleşmeye giden bazı Arap ülkelerinin attığı ittifak adımlarını kınadığını duyurdu.

Birlikten yapılan ve Genel Sekreteri Ali Karadaği'nin imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile attığı "ittifak ve pratik adımları" kınanarak, din açısından "haram" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Birlik olarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas gibi bazı ülkelerin işgalci Siyonist ile ittifaklarını kınamayı teyit ediyoruz. Bu eylem dinen haram olup, Hz. Ömer Emannamesi ve Filistin halkının hakkına ihanettir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.