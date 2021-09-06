Dünya Müslüman Alimler Birliği, BM'ye, Dera'ya yönelik saldırıların durdurulması için müdahale çağrısı yaptı

Müslüman Alimler Birliği, Birleşmiş Milletler'den (BM), Suriye'deki Esed rejiminin Dera kentinin merkez mahallelerinden Dera el-Beled halkına karşı yürüttüğü vahşi uygulamaları bir an önce durdurması için müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da olan Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Esed rejiminin Suriye'nin güneyindeki Dera el-Beled'de yaptıklarının insanlık karşıtı savaş suçu seviyesine çıktığı vurgulandı.

Kentin sistematik topçu saldırısına maruz kalmasının kınandığı belirtilen açıklamada, Suriye meselesine ilişkin uluslararası toplumun duyarsızlığının esefle karşıladı belirtilerek, "Dera el-Beled'de uygulanan bu zalim abluka, sistematik bombardıman, öldürme ve yıkım, insanlık karşıtı vahşi suçlardan sayılır." ifadeleri kullanıldı.

Kentte 10 bin sivil insanın söz konusu suça maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Deralıların içme suyu, elektrik, ilaç ve çocuklar için süt gibi en basit ihtiyaç maddelerinden mahrum edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, BM'ye, Dera el-Beled halkına karşı yürütülen vahşi uygulamaları durdurması için Esed rejmine müdahale etmesi, özgür dünyaya, insani örgütlere ve hayır kurumlarına da oradaki halka yardım etmeleri için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.