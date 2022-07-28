Dünya merakla takip ediyordu! Çin'den ABD'ye açık tehdit: Ateşle oynama

ÇİN MEDYASI YAZDI

Çin medyası Şi'nin Biden ile görüşmesine ilişkin "Ateşle oynayanlar eninde sonunda yanacak. Umarım ABD tarafı bunu tam olarak anlar" ifadelerini kullandı.

PELOSİ'NİN AÇIKLAMALARI GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretiyle ilgili Çin tarafından yapılan açıklamalar daha da sertleşmişti. Çin, Pelosi'nin, egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuştu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Tan Kıfey, Çin ordusunun herhangi dış müdahale ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik plan karşısında ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduğunu vurgularken, “Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, Çin ordusu boş durmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ziyaret için olumlu düşünmediği biliniyor. Ayrıca Biden yönetiminin, Pelosi'yi bu geziden vazgeçirmek için uğraş verdiği de belirtiliyor. Tayvan ordusu ise, tatbikatlarını yoğunlaştırdı. (AFP)