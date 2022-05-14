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Dünya liderlerinden BAE lideri Al Nahyan için taziye

ABD, İngiltere, Fransa, Avusturya, Paraguay liderleri ve AB temsilcisi, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan için başsağlığı diledi.

56 Dakika Önce
2022-05-14 08:26:45
Dünya liderlerinden BAE lideri Al Nahyan için taziye

BAE resmi ajansı WAM, 74 yaşında vefat eden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan için dünya liderlerinden gelen taziye mesajlarını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Al Nahyan'ın "ABD'nin gerçek bir ortağı ve dostu olduğunu" belirterek, ABD halkı adına, Şeyh Halife'nin ailesine ve tüm BAE vatandaşlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Biden, "Onun anısını ABD ve BAE arasındaki ilişkileri hükümetler ve halklar nezdinde güçlendirerek onurlandıracağız." ifadelerini kullandı.

- İngiltere

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, "Şeyh Halife bin Zayid hayatını halkına hizmet etmeye, BAE'nin ortakları ve müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmeye adadı." değerlendirmesini yaparak taziyelerini iletti.

- Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kaybından dolayı üzgünüz. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ailesi ve BAE halkına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

- Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın "etkileyici bir lider" olduğunu ifade ederek, bölgede güvenlik ve huzur sağladığını vurguladı.

- Paraguay

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, BAE halkının yanı sıra BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a başsağlığı dileklerinde bulundu.

- AB

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "modern BAE'nin inşasında önemli bir rol oynayan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın ölümünden üzüntü duyduğunu" belirtti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

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