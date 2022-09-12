Dünya liderleri, Kraliçe Elizabeth'in cenazesine katılmak için bu kurallara uymalı!

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından açıklanan cenaze takviminde liderlerden özel jetlerle değil tarifeli uçuşlarla gelmeleri istenilerek, törene otobüsle götürülecekleri bilgilendirmesi yapıldı.

Geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni programında ilişkin detaylar belli oldu.

Politico'da yer alan habere göre 19 Eylül'de Westminster Abbey'de düzenlenecek olan törene katılmak üzere başkent Londra'ya gelecek olan yabancı devlet başkanları ve eşlerinden özel jetlerle değil, ticari uçuşlarla gelmeleri talep edildi.

Bununla beraber liderlerin helikopterle seyahat etmelerine de yasak getirildi. Haberde, yabancı büyükelçilerden birinin WhatsApp mesajına yer verilerek, "(ABD Başkanı) Joe Biden'ı otobüste hayal edebiliyor musunuz?" sözleri aktarıldı.

Ayrıca liderlerin törene makam araçlarıyla gitmelerine engel olunduğu, Londra'daki bir noktadan toplu taşıma araçlarıyla alana götürülecekleri belirtildi.

Kral 3. Charles, cenaze töreninden önceki akşam Buckingham Sarayı'nda tüm liderlerle bir resepsiyona ev sahipliği yapacak.