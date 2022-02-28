DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Analiz: Biden, Ukrayna üzerinden bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor
Ahmet Hakan'dan itiraf! 'Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...'
Peaky Blinders 7. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders 7. sezon çıkacak mı? Peaky Blinders hangi kanalda?
Vizesiz gidilebilecek ülkeler | Türkiye'den kaç ülkeye vizesiz gidilir?
Belarus'ta halk anayasa değişikliğine onay verdi
SON DAKİKA: İstanbul'da su kesintisi | İSKİ 2 Mart Çarşamba sular ne zaman gelecek?
Muğla'da korkutan deprem
Gözler 6 muhalefet liderinin Ankara'da yapacağı toplantıda
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
'Putin'in güvendiği dağlara kar yağdı'
1 Mart Salı-2 Mart Çarşamba İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Ataşehir sular ne zaman gelir?
28 Şubat 'Postmodern darbe'sinin üzerinden 25 yıl geçti
Teşkilat yeni bölüm izle | Teşkilat 36. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm full HD
Rusya: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrol altına alındı
Bakan Akar'dan kritik görüşme

TIMETURK / DÜNYA / Dünya 'Kiev’in hayaleti'ni konuşuyor! Tek başına 6 Rus savaş jetini düşürdü

Dünya 'Kiev’in hayaleti'ni konuşuyor! Tek başına 6 Rus savaş jetini düşürdü

Ukrayna’nın AB Büyükelçisi Tochytskyi, “Ukraynalı bir MiG-29 savaş uçağı pilotu, Ruslarla it dalaşlarında tek bir günde altı zafer kazandı. Kendisine “Kiev Hayaleti” lakabı takılmıştır. Ukrayna halkının direnme istekliliğinin bir başka örneği” diye yazdı.

3 Saat Önce
2022-02-28 09:29:49
Dünya 'Kiev’in hayaleti'ni konuşuyor! Tek başına 6 Rus savaş jetini düşürdü

Savaştan önce Rus ordusuna kıyasla çok daha güçsüz olduğu yorumları yapılan Ukrayna ordusu Ruslara karşı direnirken, ülkede bir şehir efsanesi de ortaya çıktı. Bu isim ise “Kiev'in hayaleti” lakaplı bir MİG-29 kullanan Ukraynalı pilot. Kimliği açıklanmayan bu pilot, açıklamalara göre tam 6 tane Rus savaş jetini düşürdü.

TEK BAŞINA 6 JETİ DÜŞÜRDÜ

Tek başına, iki adet SU- 35, bir SU-27, bir MİG 29 ve iki SU-25 düşürdüğü belirlenen pilota “Kiev'in Hayaleti” ismi verildi.

n1-qdpw-Cmwy

Ukraynalı diplomat, “Kiev'in Hayaleti”ni kamuoyuna tanıttı.

“Kiev'in hayaleti”nin varlığı henüz doğrulanmadı ama Kiev semalarından 7 Rus uçağının düşürüldüğü de kayıtlara geçen bir gerçek.

AB BÜYÜKELÇİSİ: KİEV'İN HAYALETİ VURDU

Ukrayna'nın AB Büyükelçisi Mykola Tochytskyi bile “Kiev'in Hayaleti” ile ilgili kısa mesaj attı ve “Ukraynalı bir MiG-29 savaş uçağı pilotu, Ruslarla it dalaşlarında tek bir günde altı zafer kazandı. Kendisine “Kiev Hayaleti” lakabı takılmıştır. Ukrayna halkının direnme istekliliğinin bir başka örneği. Uygar dünya özgürlüğümüzü korumaya yardım etmeli!” diye yazdı.

Kiev'in Hayaleti'nin doğru olup olmadığı henüz netleşmese de, bu durum Ukrayna halkına büyük moral desteği veriyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş