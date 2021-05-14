Dünya, İsrail'in çocuk katliamına seyirci
Dünyanın gözleri önünde İsrail; kadın, çocuk, genç, yaşlı, sivil demeden insanları öldürüyor. Devletler göstermelik kınamalarla katliama seyirci...
İşgal devleti İsrail'in Filistin halkı üzerinde estirdiği katliam ve terör saldırıları sürüyor.
Dünyanın gözleri önünde İsrail; kadın, çocuk, genç, yaşlı, sivil demeden insanları öldürüyor. Devletler göstermelik ise kınamalarla katliama seyirci...
işte işgal devleti İsrail'in katlettiği Filistinli çocukların son cenaze görüntüleri...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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