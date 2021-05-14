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Dünya, İsrail'in çocuk katliamına seyirci

Dünyanın gözleri önünde İsrail; kadın, çocuk, genç, yaşlı, sivil demeden insanları öldürüyor. Devletler göstermelik kınamalarla katliama seyirci...

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14.05.2021 16:53:40
Dünya, İsrail'in çocuk katliamına seyirci

İşgal devleti İsrail'in Filistin halkı üzerinde estirdiği katliam ve terör saldırıları sürüyor.

Dünyanın gözleri önünde İsrail; kadın, çocuk, genç, yaşlı, sivil demeden insanları öldürüyor. Devletler göstermelik ise kınamalarla katliama seyirci... 

işte işgal devleti İsrail'in katlettiği Filistinli çocukların son cenaze görüntüleri...

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan