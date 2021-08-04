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TIMETURK / DÜNYA / Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 200 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 200 milyonu aştı

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 255 bin 434 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 180 milyon 368 bin 732 kişiye ulaştı.

1 Gün Önce
2021-08-04 09:26:00
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 200 milyonu aştı

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Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 200 milyon 9 bin 415'e yükseldi.

ABD, 35 milyon 907 bin 196 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 31 milyon 767 bin 481 ile Hindistan, 19 milyon 953 bin 501 ile Brezilya, 6 milyon 334 bin 195 ile Rusya, 6 milyon 178 bin 632 ile Fransa, 5 milyon 923 bin 820 ile İngiltere, 5 milyon 795 bin 665 ile Türkiye, 4 milyon 947 bin 30 ile Arjantin, 4 milyon 801 bin 50 ile Kolombiya ve 4 milyon 523 bin 310 ile İspanya izliyor.

15 MİLYONDAN FAZLA HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 255 bin 434 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 180 milyon 368 bin 732 kişiye ulaştı.

15 milyon 385 bin 249 koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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