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TIMETURK / DÜNYA / Dünya genelinde COVID-19 vakalarının sayısı 303 milyonu aştı.

Dünya genelinde COVID-19 vakalarının sayısı 303 milyonu aştı.

COVID-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan COVID-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 303 milyon 854 bin 904’e yükseldi.

2 Saat Önce
2022-01-08 10:41:08
Dünya genelinde COVID-19 vakalarının sayısı 303 milyonu aştı.

ABD, 60 milyon 464 bin 426 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 35 milyon 368 bin 372 ile Hindistan, 22 milyon 450 bin 222 ile Brezilya, 14 milyon 193 bin 228 ile İngiltere, 11 milyon 511 bin 452 ile Fransa, 10 milyon 618 bin 35 ile Rusya, 7 milyon 458 bin 396 ile Almanya, 7 milyon 164 bin 906 ile İspanya, 7 milyon 83 bin ile 762 İtalya ve 6 milyon 204 bin 224 ile İran izliyor.

Türkiye'de şimdiye kadar 9 milyon 850 bini aşkın vaka görüldü.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 5 milyon 497 bin 410 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 258 milyon 319 bin 874 kişiye ulaştı.

40 milyon 944 bin 375 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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