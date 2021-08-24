Dünya genelinde aşı sayısı 5 milyar dozu aştı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında en önemli silah olarak gösterilen aşılanmada kritik eşiğin aşıldığı bildirildi. Dünya genelin yapılan aşılanma sayısının 5 milyar dozu aştığı bildirildi.
2021-08-24 18:28:18
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı 5 milyar dozu geçti. Türkiye, 89 milyon 812 bin 875 doz ile en çok aşı yapılan 8. ülke oldu.
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.
Çin 1 milyar 960 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 582 milyon 240 bin ile Hindistan, 363 milyon 270 bin ile ABD, 178 milyon 550 bin ile Brezilya, 118 milyon 310 bin ile Japonya izledi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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