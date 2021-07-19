Dünya genelinde 3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Türkiye 63 milyon 547 bin 922 dozla 8. sırada yer aldı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 660 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 460 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 406 milyon 480 bin ile Hindistan, 337 milyon 740 bin ile ABD, 124 milyon 110 bin ile Brezilya, 85 milyon 620 bin ile Almanya, 82 milyon 270 bin ile İngiltere, 70 milyon 50 bin ile Japonya, 63 milyon 547 bin ile Türkiye, 63 milyon 170 bin ile Fransa, 61 milyon 540 bin ile İtalya, 57 milyon 950 bin ile Endonezya, 54 milyon 280 bin ile Meksika, 52 milyon 780 bin ile Rusya, 50 milyon 240 bin ile İspanya, 45 milyon 250 bin ile Kanada, 32 milyon 790 bin ile Polonya, 27 milyon 200 bin ile Arjantin, 24 milyon 730 bin ile Şili ve 23 milyon 490 bin ile Kolombiya ve 21 milyon 570 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 660 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 165,40 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 163,81, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 136,68, San Marino'da 132,74, Bahreyn'de 131,74, Uruguay'da 129,91, Şili'de 129,36, İsrail'de 126,84, Katar'da 122,28, İngiltere'de 121,18, Faroe Adaları'nda 120,42, Moğolistan'da 119,91, Kanada'da 119,90, Singapur'da 114,98, Danimarka'da 111,83, Belçika'da 109,59, İspanya'da 107,45, Hollanda'da 106,64, Maldivler'de 106,51, Macaristan'da 105,13, Lüksemburg'da 102,34, Almanya'da 102,19 ve İtalya'da 101,79, Monako'da 101,39, Çin'de 101,20, ABD'de 100,99, Avusturya'da 100,32 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 63 milyon 547 bin 922 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 75,21 oldu. 38 milyon 984 bin 750 kişiye ilk doz, 20 milyon 919 bin 746 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 191 milyon 318 bini aştı, 4 milyon 108 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.