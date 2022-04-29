Dünya Esed rejiminin vahşetini konuşuyor

The Guardian gazetesi Esed rejiminin 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler yayımlandı. Haberde görüntülerde sivillerin toplandığı; elleri ve bazılarının da gözlerinin bağlı bir biçimde askerler tarafından bir 'infaz çukuruna' götürüldükleri ve öldürdükleri görülüyor.

Esed rejiminin sivilleri bir çukura atarak katlettiği görüntüler ortaya çıktı

The Guardian Suriye'de Esed rejiminin 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler yayımlandı.

2013'te çekilen görüntüleri The Guardian Martin Chulov'un imzasıyla ve "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla yayımladı.

Haberde görüntülerde sivillerin toplandığı; elleri ve bazılarının da gözlerinin bağlı bir biçimde askerler tarafından bir 'infaz çukuruna' götürüldükleri görülüyor.

Askerler, elleri bağlı sivilleri infaz ettikten sonra cesetleri çukura atıyorlar. Video daha sonra cesetlerin üzerine benzin döküldüğü ve yakıldığını gösteriyor.

Kayıtlarda Suriyeli askerlin savaş suçu kapsamına giren eylemleri yaparken gülüştüğü duyulabiliyor.

Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf'un da, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.

Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, hakim görüşün, o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın "muhaliflerin tarafına geçmemeleri" şeklinde olduğunu belirtti.

Söz konusu görüntülere ulaşanların Suriye'den çıkmalarının uzun yıllar aldığına işaret eden Chulov, şunları kaydetti:

"Bu görüntülerin yayınlanması kararı kolay alınmadı ancak burada çok büyük bir kamu yararı var. Burada bir Suriye devlet askeri birimi, silahsız, gözleri bağlı sivilleri bir infaz çukurunda infaz ediyor ve sonra cesetlerini yakıyor ve bu çukuru dolduruyor. Amjad hala vahşetiyle tanınan Birim 227'de görev yapan bir askeri istihbaratçı."

Chulov, söz konusu videonun, rejimin istihbarat servisinin işlediği suçları ortaya koyması açısından önemli olduğuna değinerek, "Bu videonun ve ortaya çıkabilecek diğerlerinin, hala sevdiklerini arayan, hapishanede olup olmadıklarını bilmeyen binlerce aileye bir miktar adalet duygusu getirmeye başlamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

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