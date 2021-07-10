Dünya düz müdür? 'Flat-Earth'' teorisi

Sosyal medya’da gündem olan düz dünya teorisi aslında nedir? Dünya’nın düz olduğunu savunanların kanıtları nelerdir? Detayları haberimizde…

Düz Dünya modeli, Dünya'nın şeklinin bir düzlem olarak algılandığı bir teoridir. Günümüzde dünyanın düz olduğuna inanan insan sayısı giderek artmakta.

Dünya'nın düz olduğunu savunanlar bu bilginin devletler ve gizli örgütler tarafından saklandığını savunuyor.

Avusturalya diye bir kıtanın olmadığını savunan düz dünyacılar Dünya haritasının BM'nin logosundaki gibi olduğunu düşünüyor.

Güneş ve Ay'nın Küre Dünya'ya göre küçük olup Dünya'nın etrafında döndüğünü ve aynı şekilde gezegenler ve yıldızların da Dünya'nın etrafında döndüğünü savunuyorlar.

NASA gibi uzay ajanslarının çektiği fotoğrafların esasında foto montaj olduğunu ya da film setinde yapıldığını savunan düz dünyacular bütün küre ya da geoit Dünya'yı savunan çalışmaların insanları kandırmak için yapıldığını düşünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.