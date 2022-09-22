Dünya diken üstünde! Nükleer gerilimde son 24 saat

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişiminde 7 ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etti. Nükleer gerilim tavan yaparken, Zelenski ve Biden’dan da açıklamalar geldi. İşte son 24 saatte yaşananlar…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişiminde 7 ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etti. Ukrayna'nın doğusu ve güneyindeki 4 ayrılıkçı bölgenin Moskova'ya katılmak için referandum kararı almasının ardından dün sabah ulusa seslenen Putin, Batı'nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını iddia etti ve toprak bütünlüğünü korumak için ‘her türlü silahı kullanmaya hazır oldukları' tehdidinde bulundu. Seferberlik açıklaması sonrası ülkeden kaçmak isteyen Ruslar havalimanlarına akın edince uçak biletleri tükendi ve fiyatlar da 5 katına çıktı. Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez seferberlik çağrısı yapıldığı belirtiliyor.

BATI'YI SUÇLADI

Putin, bölgede sadece Ukrayna'yla değil, Batı'nın tamamıyla savaştıklarını dile getirdi. Batı'nın Ukrayna'ya Kırım, Belgorod ve Kursk'u vuracak silahlar verdiğini söyleyen Putin, bunun bütün kırmızı çizgileri aştığını vurguladı. Açıklamasında Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere'yi “savaşın Rus topraklarına taşınmasına sebep olmakla” suçlayan Rus lider, “Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Bize karşı nükleer şantaj da dahil bütün tehditleri sergiliyorlar. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil!” ifadelerini kullandı.

300 BİN KİŞİ ÇAĞRILACAK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi. Rus Bakan, “Zorlu bir muharebe yürütüyoruz. Rusya, kolektif Batı ile savaşta. Nükleer üçlü de dahil Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tüm silahları, devlet başkanı tarafından belirlenen görevi yerine getirecektir” açıklamasında bulundu. Şoygu, savaşın başından bu yana 5 bin 937 Rus askerinin yaşamını yitirdiğini, buna karşılık Ukrayna tarafının ise 61 bin 207 asker kaybettiğini öne sürdü.

UÇAK BİLETLERİ YOK SATIYOR

Putin'in seferberlik ilanı Ruslar arasında paniğe yol açtı. Rus basını, açıklamanın ardından ülkeden kaçanların sayısının arttığını aktardı. Savaş nedeniyle daha önce binlerce kişinin Rusya'dan kaçtığına dikkat çeken Moscow Times gazetesi, askere çağrılmaktan korkan birçok kişinin panikle yurt dışına bilet aramaya başladığını belirtti. Gazetenin haberinde, Putin'in çağrısı sonrası Gürcistan, Türkiye ve Ermenistan gibi Ruslar için vize gerektirmeyen ülkelere bilet fiyatlarının bir anda fırladığı ve birçok yere biletlerin tükendiği kaydedildi. Moskova'dan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a direkt uçuşlar da dün öğlen seyahat şirketlerinin sitelerinden kaldırıldı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da önceki gün kabul edilen yasa tasarısı ile askeri ceza kanununda bazı değişiklikler yapılmıştı. Buna göre seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştı.

BIDEN: HİÇ KİMSE RUSYA'YI TEHDİT ETMEDİ, PUTİN SORUMSUZCA AÇIKLAMA YAPIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef aldı. Biden, Ukrayna'ya desteği yineleyerek, savaşın sona ermesinin önünde sadece Rusya'nın durduğunu belirtti.

Biden, "Bu nedenle Genel Kurul, Ukrayna'ya muazzam düzeyde güvenlik yardımı ve doğrudan ekonomik destek sağlamak üzere bir araya geldi. ABD ayrıca, NATO topraklarına yönelik saldırıları caydırmak, Rusya'yı vahşet ve daha fazla suçtan sorumlu tutmak için Rusya'ya maliyet yüklemek için müttefikler ve ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın çatışma yolunu kendisinin seçtiğini belirten Biden, "Hiç kimse Rusya'yı tehdit etmedi. Çatışmayı isteyen sadece ve sadece Rusya oldu” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğe değinen Biden, “Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor” ifadelerini kullandı. ABD'nin savaşın adil bir şekilde sona ermesini istediğini belirten Biden, "Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz. Bunun önüne geçen tek ülke Rusya'dır. Ukrayna, her egemen ulusla aynı haklara sahiptir. Rusya'nın saldırganlık teorisine karşı Ukrayna ile dayanışma içindeyiz. ABD her zaman demokrasiyi güçlendirmek ve korumak için çalışmaktadır” dedi.

ZELENSKİ: PUTİN ŞANTAJ YAPIYOR

Seferberlik kararı üzerine Ukrayna tarafından da açıklamalar geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Batı, Putin'in şantajlarına boyun eğmemeli. Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum” dedi. Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak da seferberlik kararının öngörülen bir durum olduğunu ve savaşın Moskova'nın planladığı gibi gitmediğine işaret ettiğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise “Sahte referandumlar ve seferberlik hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Topraklarımızı özgürleştirme hakkına sahibiz ve Moskova ne derse desin buna devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

PROTESTOLARDA BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından 38 kentte protestolar patlak verdi. Gösterilere güvenlik güçleri müdahale ederken, gözaltına alınanların sayısının bini aştığı belirtildi. Başkent Moskova'nın da arasında olduğu onlarca şehirde yapılan gösterilerde "Savaşa hayır" sloganları attı ve kısmi seferberlik ilanının geri çekilmesini isterdi.