Dünya'dan 117 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir bir gezegen keşfedildi

İngiltere'de bilim insanları, Dünya'dan 117 ışık yılı uzaklıkta, potansiyel olarak yaşamın var olabileceği yeni bir gezegen keşfetti.

Araştırmacılar, ölmekte olan bir yıldızın yakınında yaşamın sürdürülebileceği bir gezegen olabileceğine inanıyor. Eğer bu hipotez doğrulanırsa, "beyaz cüce" ​​olarak adlandırılan bir yıldızın yörüngesinde dönen potansiyel olarak yaşamı destekleyen bir gezegenin ilk bulunuşu olacak.

Bununla birlikte, gezegen, yıldızın yaşamı sürdürmek için ne çok soğuk ne de çok sıcak olduğu "yaşanabilir bölgesinde" tespit edildi. Çalışma, Royal Astronomical Society'nin aylık duyurularında yayımlandı.

Araştırmayı yöneten University College London'dan Prof. Dr. Jay Farihi, gözlemin gök bilimciler için tamamen yeni olduğunu söyledi.

BBC News'e konuşan Farihi, "Bir beyaz cücenin yaşanabilir bölgesinde ilk kez böyle bir şey gözlemledik. Bu nedenle başka bir gezegende yaşam olasılığı var" dedi.

BEYAZ CÜCE NEDİR?

Diğer taraftan, çok büyük yıldızlar öldüklerinde kara deliklere dönüşüyor. Güneş gibi daha küçük olan yıldızlar ise beyaz cücelere dönüşüyorlar. Tüm nükleer yakıtlarını tüketmiş ve dış katmanlarını kaybetmiş bu yıldızlar, genellikle bir gezegen büyüklüğündedirler ve ilk oluştuklarında mavimsi beyaz bir ışık yayıyorlar.

Dünya'dan 117 ışık yılı uzaklıkta bulunan olası gezegenin beyaz cüceye, Dünya'nın Güneş'e olduğundan 60 kat daha yakın olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, bilim insanları gezegenin varlığına dair doğrudan bir kanıta sahip değil. Ancak, beyaz cücenin yaşanabilir bölgesi çevresinde dönen Ay boyutundaki 65 yapının hareketleri, gezegenin orada olduğunu gösteriyor. Yapıların birbirlerine göre uzaklıkları değişmiyor,, bu da onların yakındaki bir gezegenin yerçekiminin etkisi altında olduklarını düşündürüyor.

Prof. Dr. Farihi'nin bildirdiğine göre, yaşanabilir bölge, bir gezegende sıvı suyun bulunabileceği ve dolayısıyla yaşamı destekleyebileceği yıldızın etrafındaki bir bantta yer alıyor. Bu bölge, genellikle "Goldilocks bölgesi" olarak anılıyor.

Farihi, araştırmanın sonuçlarının, gökbilimcilerin beyaz cücelerin etrafındaki gezegenlerin doğrudan kanıtlarını aktif olarak aramaları için bir teşvik görevi görmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bir tane bulursak, bu durum onun genellikle yaygın olduğu anlamına gelir" dedi. .