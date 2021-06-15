Dünya basını Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın, Biden göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirdiği ilk ikili görüşme, dünya basınında da değerlendirildi. Reuters'ın hazırladığı haber-analiz,iki liderin Biden'ın göreve gelmesinden sonra gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşmede 'iyimser' bir hava sunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Biden göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirdiği ilk ikili görüşme, dünya basınında da değerlendirildi. Reuters'ın hazırladığı haber-analiz,iki liderin Biden'ın göreve gelmesinden sonra gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşmede "iyimser" bir hava sunduğunu ancak ABD-Türkiye arasındaki büyük ayrımlara ilişkin 'ilerleme' sunulmadığını aktardı.

The Wall Street Journal gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesini "İki NATO müttefiği, Libya'dan Suriye ve Afganistan'a, güvenlik çıkarları üzerine ortak zemin arayışıyla, yıpranmış ilişkilerini tamir etme çabasında" ifadeleriyle aktardı. ABD-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda S-400, insan hakları ihlalleri, Orta Doğu'daki gelişmeler gibi çeşitli konularda sorunlu olduğu belirtilen haberde Türkiye'nin, Biden'ın müttefikleri Çin ve Rusya'ya karşı birleştirme stratejisinde potansiyel bir rolü olduğunun altı çizildi.

CNBC'de yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda S-400'lerle ilgili Türkiye'nin duruşunun değişmediğine yönelik sözleri öne çıktı. Erdoğan'ın ABD yaptırımlarına neden olan S-400 anlaşmasından dönüleceğine dair bir ipucu vermediği belirtildi.

Reuters'ın Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından hazırladığı haber-analiz, iki liderin Biden'ın göreve gelmesinden sonra gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşmede "iyimser" bir hava sunduğunu ancak S-400, Suriye, Libya gibi konularda zıt noktalarda olan ilişkiye dair herhangi bir büyük ilerleme duyurmadıklarını aktardı. Reuters'ın analizinde şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmeleri pozitif ve verimli olarak niteledi ancak ilişkilerdeki sorunları nasıl aşacaklarına dair ipucu vermedi"

Al Jazeera, ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmenin "verimli ve samimi" geçtiğine ilişkin sözlerini başlığa taşıdı. Erdoğan'ın "ABD'le çözülemeyecek bir mesele yok" sözleri, öne çıkarıldı. Al Jazeera, iki liderin olumlu mesajlar verdiği görüşmenin aktarıldığı haberde Biden'ın Erdoğan'ı uzun yıllardır tanıdığı ancak ilişkinin sık sık "çekişmeli" olduğu yorumuna yer verdi.

Euronews, Erdoğan-Biden haberini "Erdoğan, Biden'la görüşmenin ardından ABD-Türkiye sorunlarının çözülebileceğini söyledi" başlığıyla aktardı. Görüşmenin ardından Erdoğan'ın "ABD-Türkiye arasında çözülemeyecek bir sorun olmadığı" mesajını verdiği ancak iki ülke arasındaki en büyük gerilim nedeni olan S-400 meselesinde ilerleme sağlandığına dair ipucu vermediği belirtildi.

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