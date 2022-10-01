Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 530 milyon dolar

Dünya Bankası, acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek sağlanacağını duyurdu.

Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanının İngiltere (500 milyon dolar) ve Danimarka (30 milyon dolar) tarafından sağlanan kredi garantileri ile desteklendiği kaydedildi.

TOPLAM YARDIM 13 MİLYAR DOLARI BULDU

Söz konusu kaynağın, 'Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları Projesi (PEACE)' kapsamında aktarılacağı belirtilen açıklamada, sağlık, eğitim ve sosyal koruma gibi temel kamu hizmetlerinin sağlanması dahil olmak üzere, devamlı kamu kapasitesinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, Dünya Bankası'nın bugüne kadar Ukrayna için yaklaşık 13 milyar dolarlık acil durum finansmanı sağladığı kaydedildi.

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