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Dünya Bankası'ndan Burundi'ye 54 milyon dolarlık destek

Dünya Bankası, sağlık sektörünü iyileştirmek amacıyla Doğu Afrika ülkesi Burundi'ye 54,6 milyon dolar destek verecek.

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04.05.2021 00:50:54
Dünya Bankası'ndan Burundi'ye 54 milyon dolarlık destek

Dünya Bankası Burundi temsilcisi Veronique Kabongo, alınan destek kararıyla ilgili Bujumbura'da basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kabongo, Burundi'deki sağlık sektörünün kalkınması amacıyla Dünya Bankası tarafından 54,6 milyon dolar destek verilmesi kararı alındığını belirtti.

Yapılan yardımla Burundi'de özellikle hamile kadınlar ve 5 yaş altı çocukların ücretsiz tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan paranın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacağı kaydedildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan