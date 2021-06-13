DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İstanbul'da müsilaj temizliği sürüyor
Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis fikir işçisi: Cemil Meriç
Mısır'dan 'Türkiye' açıklaması
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Endonezyalı gelin gönülleri fethetti
Cüneyt Çakır, Macaristan-Portekiz maçını yönetecek
Gazzeli çiftçiler buruk bir hasat dönemi geçiriyor
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya maske cezası
Türk senaristin filmi ABD'de ödül kazandı
İkinci el çevrim içi oto pazarında en çok satılanları belli oldu
Bugün 448 bin kişi aşı randevusu aldı
Meksika'da bir şüphelinin evinden binlerce kemik parçası çıktı
İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor
Mısırlı gazeteci Ganim’in tutuklanmasına tepkiler sürüyor
Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında isim krizi

Duhok halkından PKK’nın saldırılarına tepki

Duhok halkı, PKK'nın Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, PKK’nın Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü hedef aldığını vurguluyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
13.06.2021 09:13:15
Duhok halkından PKK’nın saldırılarına tepki

PKK'nın Kuzey Irak Kürt Bölgesindeki saldırılarına tepkiler devam ediyor.

Duhok halkı, PKK'nın, Türkiye askerlerini Kürdistan Bölgesi topraklarına çekerek, topraklarını operasyona açık hale getirdiğini belirtiyor.

PKK'nın Duhok'un sınır bölgelerini yaşanmaz hale getirdiğini belirten Duhoklular, PKK'nın başka ülkelerin ajandalarını uyguladığı görüşünü dile getiriyor.

K24'e konuşan Duhoklukar, PKK'nın Peşmerge Güçleri'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Kürdistan Bölgesi, PKK'nın çalışma alanı değil” görüşünü paylaşıyor.

Duhoklu bir vatandaş, “Kürtlüğe bağlı tüm Kürtler, PKK'nın yaptıklarından oldukça rahatsız. Onların sınırları ve çalışma alanları belli. PKK topraklarımıza gelerek, halka zulüm yapıyor, gidip kendi topraklarında çalışma yapsınlar” dedi.

Bir başka Duhoklu vatandaş “PKK, Kürdistan Bölgesi'nin durumunu bozmak için Kürt düşmanlarıyla ortaklık yapıyor” ifadesini kullandı.

K24'e konuşan siyasi gözlemci Amir Derşewi ise PKK yöneticilerinin Kürdistan halkının kazanımlarına karşı olduğunu belirtti.

“Ne zaman Kürtler için iyi fırsat doğsa, PKK onu hedef alıyor” diyen Amir Derşewi, PKK'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki varlığının çatışmalara sebep olduğunu vurguladı.

Geçen iki haftada PKK'nın saldırılarında 6 Peşmerge hayatını kaybetti, 7 Peşmerge de yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş