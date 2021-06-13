Duhok halkından PKK’nın saldırılarına tepki

Duhok halkı, PKK'nın Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, PKK’nın Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü hedef aldığını vurguluyor.

PKK'nın Kuzey Irak Kürt Bölgesindeki saldırılarına tepkiler devam ediyor.

Duhok halkı, PKK'nın, Türkiye askerlerini Kürdistan Bölgesi topraklarına çekerek, topraklarını operasyona açık hale getirdiğini belirtiyor.

PKK'nın Duhok'un sınır bölgelerini yaşanmaz hale getirdiğini belirten Duhoklular, PKK'nın başka ülkelerin ajandalarını uyguladığı görüşünü dile getiriyor.

K24'e konuşan Duhoklukar, PKK'nın Peşmerge Güçleri'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Kürdistan Bölgesi, PKK'nın çalışma alanı değil” görüşünü paylaşıyor.

Duhoklu bir vatandaş, “Kürtlüğe bağlı tüm Kürtler, PKK'nın yaptıklarından oldukça rahatsız. Onların sınırları ve çalışma alanları belli. PKK topraklarımıza gelerek, halka zulüm yapıyor, gidip kendi topraklarında çalışma yapsınlar” dedi.

Bir başka Duhoklu vatandaş “PKK, Kürdistan Bölgesi'nin durumunu bozmak için Kürt düşmanlarıyla ortaklık yapıyor” ifadesini kullandı.

K24'e konuşan siyasi gözlemci Amir Derşewi ise PKK yöneticilerinin Kürdistan halkının kazanımlarına karşı olduğunu belirtti.

“Ne zaman Kürtler için iyi fırsat doğsa, PKK onu hedef alıyor” diyen Amir Derşewi, PKK'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki varlığının çatışmalara sebep olduğunu vurguladı.

Geçen iki haftada PKK'nın saldırılarında 6 Peşmerge hayatını kaybetti, 7 Peşmerge de yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.