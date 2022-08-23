Dugin: Darya, halkımız ve Rusya için öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da, bombalı saldırıda hayatını kaybeden Darya Dugina son yolculuğuna uğurlandı.

Moskova'daki Ostankino Televizyon Merkezinde düzenlenen törene, Darya Dugina'nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin ve yakınlarının yanı sıra ülkedeki bazı siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Dugin, kızının Rusya'yı çok sevdiğini, korkusuz olduğunu ve kendisini bir "savaşçı" olarak hissettiğini söyledi.

Dugin, "Darya, halkımız ve cephede olan Rusya için öldü. Bu cephe uzakta değil, burada, her birimizin içinde" ifadelerini kullandı.

Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Darya Dugina'ya ölümü sonrasında verilen cesaret nişanı ailesine takdim edildi.

Olay

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti. AA .