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TIMETURK / DÜNYA / Dubai limanındaki yangın kontrol altına alındı

Dubai limanındaki yangın kontrol altına alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Dubai Sivil Savunma ekipleri bölgeye intikal etti.

4 Saat Önce
2021-07-08 08:04:43
Dubai limanındaki yangın kontrol altına alındı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Dubai hükümetinin medya ofisinden limanda meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Limanda demirli geminin konteynerindeki patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir ölü veya yaralının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, limanda gemi hareketliliğinin normal seyrine dönmesi ve herhangi bir kesintinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

BAE'nin en önemli limanlarından Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

PATLAMANIN NEDENİ

Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda demirli gemide meydana gelen patlamanın nedeninin bazı konteynerlerde bulunan yanıcı maddelerin olabileceği belirtildi.

Dubai Polis Müdürü Abdullah Halife el-Marri, Dubai TV'ye yaptığı açıklamada, elde edilen ilk bulgura göre gemideki 130 konteynerden 3'ünde yanıcı madde bulunduğunu, patlamaya da bu konteynerlerden birinin neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Marri, gemide radyoaktif maddeye rastlanmadığını, patlamanın ardından çıkan yangının tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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