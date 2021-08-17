'Dubai'de Uygur Türklerinin tutulduğu gizli hapishane var'

Çinli bir kadın, iki Uygur Türkü ile birlikte Dubai'de Çin devletine ait gizli bir gözaltı merkezinde tutulduğunu iddia etti.

Wu Huan isimli 26 yaşındaki Çin vatandaşı kadın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde kaldığı otelden kaçırılarak Çinli görevliler tarafından cezaevine dönüştürülen bir villaya götürüldüğünü söyledi.

Wu Huan kaldığı cezaevinde iki mahkumun daha tutulduğunu, bu kişilerin Uygur Türkü olduğunu öne sürdü.

Huan, nişanlısı Çin hükümeti tarafından muhalif olarak görüldüğü için Dubai'de Çin'e iade edilmemek üzere kaçak durumda olduğunu ifade etti.

Çinli görevliler tarafından sorgulandığını ve tehdit edildiğini dile getiren Huan, nişanlısının kendisine zarar verdiğini belirten belgeler imzalamaya zorlandığını söyledi.

8 Haziran'da serbest bırakıldığını ifade eden Huan, şu an Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunmak istiyor.

Çin'de gizli gözaltı merkezleri olduğu biliniyor ancak Wu Huan'ın tanıklığı bu merkezlerin Çin dışında da kurulduğuna dair ilk güçlü iddia.

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri iddiaları reddetti

AP'ya konuşan Huan'ın iddiaları kesin bir şekilde doğrulanamasa da muhabirler telefon kaydı, mesajlar gibi bazı delillere ulaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanladı. Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Size söyleyebileceğim bu şahsın bahsettiği durumların doğru olmadığıdır“ ifadelerini kullandı.

Dubai polisinden yapılan açıklamada Çinli bir kadının yabancı bir ülke adına yerel yetkililer tarafından tutulduğuna dair herhangi bir iddianın yanlış olduğu bildirildi. Dubai polisi Wu Huan'ın üç ay önce arkadaşlarıyla birlikte ülkeden özgürce ayrıldığını öne sürdü.

Wu Huan iddialarında da geçen gizli merkezler genellikle hakkında suçlama bulunmayan kişilerin, mahkeme kararı olmaksızın yasa dışı olarak tutulduğu cezaevleri olarak biliniyor.

Wu Huan'ın nişanlısı Wang Jingyu Çin medyasının Hong Kong protestolarındaki tavrına ilişkin paylaşımları nedeniyle Çin tarafından aranıyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.