Dubai’de şiddetli patlama

Dubai’de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda demirli bir geminin konteynırında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Patlamanın konteyner gemisinde çıkan yangından kaynaklandığını doğrulayan Dubai makamları, Dubai Sivil Savunma ekibiyle birlikte acil yardım ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığını kaydetti. Patlamaya neyin neden olduğu ise henüz bilinmiyor.

Sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Patlamaya dair görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

BAE'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.