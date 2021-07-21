Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı BAE'nin Dubai kentinde dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı. BAE'nin 'bulut operasyonları', 2017'de başlayan ve ülkede yağmur üretmek için devam eden 15 milyon dolarlık bir projenin parçası.

Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı Dubai'de dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı.

Yılda ortalama sadece 78 milimetre yağış alan ve dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi yapay yağmur üretti. Yağmur, dronelar ile bulutlara elektro şok verilerek oluşturuldu. Meteoroloji Merkezi tarafından yayımlanan videoda, teknolojinin uygulandığı bölgenin yoğun yağış aldığı ve karayolundaki araçların önlerini görmekte zorlandığı görüldü.

'Bulut tohumlama' olarak bilinen yöntem, dronelarla verilen elektriğin sonucunda bulutlardaki su damlacıklarının birleşerek yağış oluşturmasını sağlıyor.

Sputnik'in aktardığına göre çalışmanın yürütücülerinden Profesör Maarten Ambaum, yapay yağmur teknolojisine ilişkin bilgi vererek, "Damlalar birleşip yeterince büyük olduklarına yağmur olarak düşerler" dedi.

Bulutları tetikleyerek sağanak yağış oluşturmanın amaçlandığı çalışma, İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden uzmanlarla işbirliği ile yürütülüyor.

BAE'nin 'bulut operasyonları', 2017'de başlayan ve ülkede yağmur üretmek için devam eden 15 milyon dolarlık bir projenin parçası.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.