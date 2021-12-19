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DSÖ duyurdu: Omicron varyantı 89 ülkede
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DSÖ duyurdu: Omicron varyantı 89 ülkede

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının 89 ülkede tespit edildiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-19 11:39:42
DSÖ duyurdu: Omicron varyantı 89 ülkede

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) pandeminin seyrine dair yapılan açıklamada, Omicron varyantının nüfus bağışıklığının yüksek seviyelerde olduğu ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu yayılmanın, virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin kombinasyonundan mı kaynakladığının belirsiz olduğu ifade edildi.

Omicron varyantının toplam 89 ülkede görüldüğü belirtilen açıklamada, varyanta dair halen sınırlı verinin elde edilebildiği vurgulandı.

Ayrıca, vaka sayılarının 1,5 günden 3 güne kadar ikiye katlanabildiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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