DSÖ’den son dakika ''maymun çiçeği'' kararı! 'Küresel acil durum' ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği salgını için 'küresel acil durum' olarak ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgını için "küresel acil durum" ilan etti. Açıklamada, "Maymun çiçeği virüsüyle ilgili Avrupa'da risk yüksek, küresel ölçekte ise risk orta seviyede" denildi.

Son olarak, ABD'li yetkililer, ülkede ilk defa çocuklarda maymun çiçeği virüsüne rastlandığını açıklamıştı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, California'da bir çocukta ve ABD vatandaşı olmayan bir başka çocukta virüsün tespit edildiğini duyurmuştu. .