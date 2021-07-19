DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı
Kanada 16 aydır kapalı olan sınırlarını açıyor
Lübnan Merkez Bankası Başkanına 'zimmete para geçirme' suçlaması
Irak duyurdu: IŞİD’in Bağdat Valisi yakalandı
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ''sabitkoin'' çağrısı
Bakan Yanık'tan AB Adalet Divanı'na ''başörtüsü'' tepkisi
DSÖ'den korkutan açıklama: 30'dan fazla ülkede ''Lambda varyantı'' tespit edildi
Putin ve Aliyev Moskova'da Karabağ'ı görüşecek
Odaklanmak sizin elinizde!
Dünya Bankası koronavirüsle mücadele için 157 milyar dolar harcadı
Otomotivin pandemi ile sınavı
Otomotiv satış sonrası pazarı yükselişe hazır
Kutsal topraklardaki hacı adayları Müzdelife yolunda
Kanada'da şüpheli yangınlar devam ediyor: Bir kilise daha kül oldu
Türkiye sınırında hareketlilik: Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma

TIMETURK / DÜNYA / DSÖ'den korkutan açıklama: 30'dan fazla ülkede ''Lambda varyantı'' tespit edildi

DSÖ'den korkutan açıklama: 30'dan fazla ülkede ''Lambda varyantı'' tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Lambda varyantının 30'dan fazla ülkede tespit edildiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-19 23:06:16
DSÖ'den korkutan açıklama: 30'dan fazla ülkede ''Lambda varyantı'' tespit edildi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, haziran ortalarında Lambda varyantını ‘ilgi çekenler' listesine aldıklarını, bu varyantın ilk kez Aralık 2020'de Peru'da tespit edildiğini anlattı.

Van Kerkhove, DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan canlı yayında, “Bu oldukça genç bir varyant. Başta Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere bazı ülkelerde dolaşıyor, gerçi şu ana kadar 30'dan fazla ülkede tespit edildi” ifadesini kullandı.

Yetkili, örgütün Lambda varyantını yakından izlediğini ve bu varyantın yayılmasıyla ilgili bilgi almak için tüm üye ülkelerle işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH