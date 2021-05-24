DSM, Suriye seçimlerini boykot edecek

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) siyasi kolu olarak bilinen Demokratik Suriye Meclisi (DSM), 26 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerine katılmama kararı aldı.

Suriye'de 26 Haziran'da başkanlık seçimleri yapılacak. Yaklaşık 21 yıldır iktidarda bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da başkanlığa yeniden aday olanlar arasında.

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kolu olarak bilinen Demokratik Suriye Meclisi (DSM) ise seçime katılmama kararı aldı.

Boykot kararı DSM tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada Suriye yönetimi ile birçok kez görüşme talebi ve sorunları çözme girişimleri olduğu ancak bundan sonuç alınamadığı kaydedildi.

“Suriye halklarına yönelik işlenen bütün suçların sorumlusu ve 2254 sayılı karar çerçevesinde siyasi çözümün olması için yapılan görüşmelerinin engellenmesinin sorumlusu rejim ve muhalefettir ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Demokratik Suriye Meclisi olarak birçok kez Suriye halkının taleplerini gerçekleştirmeyen, siyasi haklarını ve varlıklarını temsil etmeyen, onları ilgilendirmeyen 2254 sayılı uluslararası karara karşı olan seçim çalışmalarına izin vermeyeceğimize dair açıklamalar yaptık.

Birçok kez siyasi bir gelişme kat etmek için Şam hükümeti ile görüşme gerçekleştirmeye çalışmamıza rağmen, Şam hükümeti görüşmeleri engelledi. Çünkü amacı insan haklarını göz önünde bulundurmaksızın kendi isteklerini dayatmaktı.

Bu kapsamda, Suriye halklarına yönelik işlenen bütün suçların sorumlusu ve 2254 sayılı karar çerçevesinde siyasi çözümün olması için yapılan görüşmelerinin engellenmesinin sorumlusu rejim ve muhalefettir. 2254 sayılı karara göre geçici bir hükümet kurulmalıdır. Güvenli bir atmosfer oluşturulmalıdır. Krizin sonlanması için dürüst bir seçimin olması ve uluslararası gözlemcilerin olduğu yeni bir yol izlenmelidir.

DSM olarak başkanlık seçimlerinin bir parçası olmayacağız ve buna katılmayacağız. Bu konudaki tutumumuz değişmeyecektir. Uluslararası kararlara göre siyasi bir çözüm bulmadan önce tutsakların bırakılması, göçmenleri geri dönmesi, tek gücün egemenliğinin ve zorbalığın olmadığı, Suriye'deki tüm halkların haklarını kabul eden, ayrım gözetmeyen herkes arasında eşitliği sağlayan yeni siyasi temeller üzerinde demokratik bir atmosfer olmadan gerçek bir seçimden söz edilemez.”

2254 sayılı karar nedir?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 18 Aralık 2015'te oy birliği ile 2254 sayılı kararı kabul etti. Kararda, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapıldı.

Kararda, sivil hedeflere yönelik saldırıların acilen son verilmesi ve Ocak 2016'da ülkede ateşkes ilanı ve muhalif gruplarla resmı görüşmelerin başlatılması çağrısı da yer alıyor.

Kaynak: rudaw

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.