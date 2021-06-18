Drian: Türkiye ile aramızda bir tür sözlü ateşkes var

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, NATO müttefikleri Fransa ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin yumuşamaya başladığını belirterek, iki ülke arasında 'sözlü ateşkes' gerçekleştiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, NATO müttefikleri Fransa ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin yumuşamaya başladığını belirterek, iki ülke arasında 'sözlü ateşkes' gerçekleştiğini söyledi.

Le Drian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından, Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Fransız televiyon kanalı BFM'ye röportaj veren Le Drian, iki ülke arasındaki ilişkilerin 'iyileşme aşamasına geldiğini' ancak Ankara'dan Libya, Suriye ve Kıbrıs konusunda somut adımlar beklediklerini belirterek, "(Aramızda) Bir tür sözlü ateşkes var. Bu iyi ancak yeterli değil. Sözlü ateşkes somut bir eylem anlamına gelmiyor ve Türkiye'nin hassas konularda harekete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Fransız Dışişleri Bakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden fazlasını değiştirip değiştirmediğini göreceğiz" dedi.

​Le Drian ayrıca Fransa'nın, Ankara'nın BM'nin meşru kabul ettiği Trablus hükümetini desteklemek için Suriyeli milisler gönderdiği Libya konusunda Türkiye ile işbirliğine istekli olduğunu söyledi.

Öte yandan, Fransız radyo kanalı Sud Radio'ya konuşan Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi Ali Onaner de 'iki cumhurbaşkanı arasındaki gerginliğin video konferans yoluyla görüştükleri 2 Mart'tan itibaren yumuşadığını ve diyaloğun yeniden başladığını' vurguladı. Onaner, Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 'yatıştığını' söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.