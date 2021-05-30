DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İHH Başkanı Yıldırım: Dünyaya İsrail'in katil olduğunu göstereceğiz
Türk savunma sanayisi ürünleri yabancıların dikkatini çekiyor
Edhem Barzani, Türkiye'ye 'baskı' yapılmasını istedi
“Osmanlı çöktü, çocukları tarihten silinmedi ama zihnen sömürgeleştirildi”
Ahmet Yenilmez: ‘Daha durun, sizi 3-5 yıl sonra göreceğim’
Düğün yerine havan mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var
Bayram alışverişlerindeki artış yüzde 67 artış oranıyla şaşırttı
New York’ta evsizler kazandı, milyarderler kaybetti
A Milli Futbol Takımı yarın Gine ile karşılaşacak
Teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu
Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?
Arap koalisyonundan Husilere yalanlama
‘Çikolatalı kurbağa' adında yeni bir kurbağa türü keşfedildi
Dr. Mustafa Aliş Haci, 3. kez başmüftü seçildi
Uluslararası topluma Hafter milislerinden 'elini çekmesi' çağrısı

Dr. Mustafa Aliş Haci, 3. kez başmüftü seçildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya Ulusal Kültür Sarayı'nda düzenlenen konferansta yapılan oylamada Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Haci, 3. kez ülkenin başmüftüsü seçildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.05.2021 08:42:18
Dr. Mustafa Aliş Haci, 3. kez başmüftü seçildi

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün, başkent Sofya'da düzenlenen konferansta yeni yönetim üyeleri ve tüzük değişiklikleri belirlendi.

Ulusal Kültür Sarayında düzenlenen konferansta yapılan oylamada Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Haci, 3. kez ülkenin başmüftüsü seçildi.

20210529_2_48528581_65626891_Web

Dr. Haci, 6,9 milyon nüfuslu Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslümanı temsilen konferansa katılan 1305 delegeden oy hakkı sahibi 1039 delegenin oyuyla yeniden aynı göreve geldi.

Konferansta, Müslüman Diyaneti'nin Yüksek Dini Şurası'nda da yer alacak 23 üyenin isimleri de belirlendi.

Başmüftü Haci, konferanstaki program konuşmasında son 5 yıllık dönemdeki çalışmalarını değerlendirerek, yeni dönem için hedeflerini dile getirdi.

Bulgaristan'daki imamların gelirlerinin artırılmasına ilişkin girişimlerde bulunacağını aktaran Haci, Müslümanların dini ve pedagojik eğitimine özel önem verileceğini söyledi.

Konferansa, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve diğer parti yetkilileri de katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş