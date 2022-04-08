Dr. Mehmet Öz'ün serveti ortaya çıktı

ABD'de siyasete atılan ve Senatörlük yarışına giren Dr. Mehmet Öz'ün, 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında bir servete sahip olduğu iddia edildi.

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, ABD siyasetine atılmaya hazırlanırken, resmi belgelerde serveti ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania'da senatörlük koltuğu için diğer cumhuriyetçi adaylarla yarışan Dr. Öz'ün servetinin detayları paylaşıldı. Senato'da bir koltuk elde etmek için çalışmalara başlayan ve ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'nin de desteğiyle şöhrete kavuşan Dr. Öz'ün kişisel servetinin 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında olduğu açıklandı.

EMLAK ZENGİNİ ÇIKTI

Dr. Öz'ün servetinin bazılarının eşiyle ortak olduğu ve bazılarının da kendi üstünde olduğu belirtilirken, Pennsylvania'daki ünlü akaryakıt şirketi Wawa'da büyük bir hissesi olduğu belirtildi. Dr. Öz'ün ayrıca New Jersey, Pennsylvania, New Hampshire, Florida ve Türkiye'de de evleri olduğu aktarıldı.

Dr. Öz'ün geçen yıl Okeechobee'de bir sığır ve inek çiftliği satın aldığı duyurulurken buradaki ineklerin fiyatlarının da 500 bin dolara kadar çıktığı belirtildi. Palm Beach'te 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında değere sahip bir evi olduğu da kayıtlara geçerken, ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times da kapsamlı bir haber yayınladı.

New York Times, “Eğer seçilirse Öz, Senato'nun en varlıklı üyelerinden biri olacak. Şöhreti ile birlikte seçim yarışında kişisel servetini de kullandı. Dr. Öz geçen yıl kendi cebinden 5.3 milyon dolarlık harcama yaptı ve daha fazla harcama da yapabilir” yorumunu yaptı.

FISTIK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİNDE 125 BİN DOLARA KONUŞMUŞ

61 yaşındaki Dr. Öz, emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Pat Toomey'nin Kongre'deki koltuğu için yarışırken, en büyük rakiplerinden biri de David McCormick oldu. New York Times'ın haberinde, “Dr. Öz genelde büyük teknoloji şirketlerine ve sosyal medyaya eleştiri yöneltiyor ve kendisini öne çıkarmadıklarını söylüyor, Trump gibi açıklamalarla seçmeni etkilemeye çalışıyor” yorumu yer aldı.

Dr. Öz'ün “The Dr. Oz Show” isimli gündüz kuşağı programından 2.2 milyon dolar kazandığı ve Oz Media isimli medya şirketi aracılığıyla da 7 milyon dolar kazandığı açıklandı. Öte yandan Dr. Öz'ün geçen yıl Teksas'taki bir tıp derneğinde konuşma yaptığı ve bundan 120 bin dolar kazandığı açıklandı. Programında fıstığı öven Dr. Öz'ün California'da “Amerikalı Fıstık Üreticileri Derneği”nde konuşma yaptığı da kaydedilirken buradan da 125 bin dolar elde ettiği kaydedildi. .