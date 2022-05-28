Dr. Mehmet Öz, sayım bitmeden 'olası' zaferini ilan etti

ABD'de Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz, geçtiğimiz hafta yapılan ön seçimleri 0,5 farkla kazanınca oylar yeniden sayılmaya başlandı. Oyların sayılma işlemi daha bitmeden Öz, 'olası' zafer ilan etti.

ABD'de Kasım ayında yapılacak senato seçimleri öncesinde geçtiğimiz hafta ön seçimler gerçekleştirildi. Pennsylvania eyaleti adına senatör olmak için geçen yılın sonunda siyasete atılan medyatik doktor Mehmet Öz dün seçim yarışında beklemediği bir sonuç elde etti. Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın da bizzat desteğini açıkladığı Dr. Öz, dişli rakibi David McCormick ile kafa kafaya sandıktan çıktı.

Bunun üzerine eyalette oylar yeniden sayıldı. Trump'ın desteğini alan Öz, dün YouTube hesabından bir video yayınlayarak ‘olası' zaferini ilan etti. Kendisini Senato koltuğu için Cumhuriyetçilerin adayı olarak nitelendiren Dr. Öz, hesabından 1 dakika 16 saniyelik bir video yayınladı.

Videonun sayım devam ederken yayınlanması ise ABD'de gündem oldu.

ZAFER MESAJI YAYINLADI

Pennsylvania Dışişleri Bakanlığı'nın resmi olmayan sonuçlarına göre, Öz, yeniden sayıma giden eski hedge fon CEO'su David McCormick'in binin altında oyla öndeydi Bu, toplam oylayın 1,3 milyondan fazla olduğu bir eyalette yüzde 0,1'inin altında bir marja işaret ediyor.

Dr. Öz, yayınladığı videoda, Oz, kampanya reklam tarzı bir videoda, “ABD için olası Cumhuriyetçi adayı kazandığım için minnettarım” dedi. Öz videonun devamında, ‘Zor bi kampanyaydı ve her yeri gezdim. Düşüncelerinizi, endişelerinizi benimle paylaşırken oldukça dürüsttünüz. Emin olun sesiniz duyulacak.” dedi.