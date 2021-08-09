DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: İran Afganistan’da ne istiyor?
Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı?
Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü
Funda Taşkın, Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında İkincisi Oldu
TURKOVAC aşısı Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili
TOKİ'den 'Karabük'te yarı fiyatına yurt binası' iddialarına ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı
ABD'de 1 milyondan fazla itfaiyecinin yüzde 67’si gönüllü
Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim?
Rusya, Kuril Adaları'na onlarca askeri tesis inşa edecek
Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
İstanbul’da Hizbullah operasyonu
Tokyo'da Türk hakeme ölüm tehdidi!
2021 YKS barajı düşecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü? Üniversite barajı indi mi?

TIMETURK / DÜNYA / Dr. Fauci'den ''en kötü varyant'' uyarısı

Dr. Fauci'den ''en kötü varyant'' uyarısı

Beyaz Ev Tıp Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Delta'dan sonra gelebilecek 'daha kötü bir varyant' konusunda uyardı.

2 Saat Önce
2021-08-09 14:24:35
Dr. Fauci'den ''en kötü varyant'' uyarısı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Dr. Fauci, MSNBC ile pazar günü yaptığı bir röportajda, aşısız kişilerin koronavirüs mutasyonundan sorumlu olduğunu ifade etti.

Fauci, aşısız kalmanın sağlık yetkililerinin sürekli olarak uyardığı Delta varyantına yol açtığını belirterek, vaka sayılarında başka ve daha büyük bir artışa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"Virolojide herkesin bildiği bir ilke var: Bir virüs, çoğalmasına izin vermedikçe mutasyona uğramaz" ABD'li doktor, "Neyse ki bizim için aşılar, özellikle sizi ciddi hastalıklardan koruma konusunda ve Delta varyantına karşı oldukça iyi sonuç veriyor" diye ekledi.

Virüsün aşılanmamış kişilerde mutasyona uğramaya devam edebileceğini belirten Fauci, şöyle devam etti:

“Ancak virüse değişmeye devam etme şansı verirseniz, daha kötü bir varyant elde edebileceğimiz bir güvenlik açığına yol açarsınız ve bu yalnızca aşılanmamışları değil, aşılananları da etkiler. Çünkü bu varyant, koruma duvarını rahatlıkla aşabilir.

ABD'de Joe Biden yönetiminin aşıları teşvik etmek için gösterdiği agresif çabalara rağmen, son zamanlarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle oranlar geriliyor. Los Angeles ve Las Vegas gibi bazı şehirler, yeni vakalara karşılık olarak maske zorunluluğunu geri getirmişti. New York da bu ay belirli mekanlarda, spor salonlarında ve restoranlarda aşının gerekli olacağını açıklayan ilk şehir olmuştu.”

Vaka artışının enişe uyandırdığını dile getiren Fauci, "İnsanları aşılatmak için fazladan bir adım atmamızın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş