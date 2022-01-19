DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Apple kullanıcılarının bilgileri tehlikede!
İslam Memiş: Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararından sonra altında bir kırılma bekliyorum
''Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını artırdı''
Şişli'de yollar neden kapalı? Halaskargazi Caddesi ve Ergenekon Caddesi ne zaman açılacak?
Adana'da deprem!
Cumhur ve Millet İttifakı'ndan sonra yeni bir ittifak daha siyaset sahnesine çıktı
Gaziantep'te il dışına çıkış yasak mı? Gaziantep'te şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Türk dostu olduğunu bir kez daha gösterdi
Gaziantep kara teslim: Binlerce kişi mahsur kaldı!
BUDO'da sefer iptalleri
'Gökyüzü adalarında' yaşayan kuşlar, 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyor
El Salvador'dan Türkiye'ye sürpriz ziyaret
Rusya piyasalarına çifte darbe
Omicron alarmı! Vaka sayıları pik yapacak
BOTAŞ’tan petrol boru hattında çıkan yangına ilişkin açıklama

TIMETURK / DÜNYA / Dört kollu ve dört bacaklı olarak dünyaya geldi

Dört kollu ve dört bacaklı olarak dünyaya geldi

Hindistan'daki Sadar Hastanesi'nde gerçekleşen doğumda, dört kollu ve dört bacaklı bir bebek dünyaya geldi.

2 Saat Önce
2022-01-19 07:51:11
Dört kollu ve dört bacaklı olarak dünyaya geldi

Hindistan'da Sadar Hastanesi'nde 17 Ocak'ta gerçekleşen bir doğum, ülke genelinde büyük infiale neden oldu. Dört kollu ve dört bacaklı şekilde dünyaya gelen bebek, bir anda ünlü oldu. Henüz cinsiyeti açıklanmayan bebeğin bu şekilde doğması, yerel halk tarafından dini nedenlere bağlanıyor.

Doğumdan sonra bebeği muayene eden doktorlar, hamilelik sırasında meydana gelen komplikasyonların bebeğin dört kol ve dört bacakla dünyaya gelmesini tetiklediğini belirtti.

HEDİYE SUNMAYA BAŞLADILAR

Hintliler ise çocuğun bu şekilde dünyaya gelmesini ilahi bir nedene bağlıyor. Bebeğin Lord Ganesha'nın ruhunu taşıdığına inanan Hintliler, çocuğun ayrıca ilahi bir varlık olduğunu düşünüyor.

Bebeğin dünyaya geldiği Sadar Hastanesi kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi, yanında getirdikleri hediyeleri bebeğe adayarak, ailesine teslim etti. Dünya basını da dört kollu ve dört bacaklı bebeğe büyük ilgi gösterdi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş