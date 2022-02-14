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Donetsk: Ukrayna tarafı Donbass’ta güçlerini artırmaya devam ediyor

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DNR) lideri Puşilin, Ukrayna tarafının Donbass’ta güçlerini ve teçhizatlarını artırmaya devam ettiğini, Donbass’ın gelişmelere hazır olması gerektiğini belirtti.

2 Saat Önce
2022-02-14 00:59:18
Donetsk: Ukrayna tarafı Donbass’ta güçlerini artırmaya devam ediyor

DNR lideri Denis Puşilin, Ukrayna tarafının Donbass'ta güçlerini ve teçhizatlarını giderek artırmaya devam ettiğini, Donbass'ın gelişmelere eksiksiz olarak hazır olması gerektiğini ifade etti.

Puşilin, “İstihbaratımız ve elimizdeki tüm veriler, Ukrayna tarafında personel ve teçhizat yığılmasının giderek arttığını gösteriyor. Batılı ülkeler tarafından silah teslimatları devam ediyor. Ne yazık ki her şey ‘sıcak'. Dolayısıyla bizim de eksiksiz bir şekilde hazır olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı askerler Donetsk bölgesinde tatbikat yaptı

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise Donetsk bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlerin BMP-2 zırhlı piyade savaş araçlarından atışların icra edildiği tatbikat gerçekleştirdiği duyuruldu.

Donbas'taki Müşterek Kuvvetler Operasyonu Komuta Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Donetsk bölgesinde Müşterek Kuvvetlerden mekanize tugaylardan bir tanesinin askerleri, BMP-2 silahları ile atış talimi gerçekleştirdi. Bu hafta ana muharebe birlikleri, planlı atış eğitimi tatbikatları kapsamında taşınmaz hedeflere sabit olarak ve hareket halinde ateş etme normları üzerinde çalıştı. Görev, düşman piyade savaş araçlarını, topları, piyade grubunu ve makineli tüfek hizmet birimini yok etmekti” ifadeleri yer aldı.

SputnikTürkçe .

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