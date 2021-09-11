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Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.

3 Dakika Önce
2021-09-11 17:50:16
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından itibaren 07.00 itibariyle ayrılıkçıların 2 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Açıklamada, ayrılıkçıların Donbas'ın Novognatovka ve Zolotoye-4 bölgelerinde açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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