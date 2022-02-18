Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılardan saldırı ve tahliye girişimi

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıkladı.

Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk'ta sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar aldıklarını ifade eden yetkililer, "eli silah tutan" erkeklerin ise bölgede kalmalarını talep etti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkes ihlal etti

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 60 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Vodyane, Luganske, Svitlodarsk, Marinke, Piski, Avdiyivka, Şirokino'nun da aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 2 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ihlallerin 43'ünün Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanmış silahlarla gerçekleştiği aktartıldı.

Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. AA .