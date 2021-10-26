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TIMETURK / DÜNYA / Donbas'ta Rus yanlısı saldırı: 1 Ukrayna askeri öldü

Donbas'ta Rus yanlısı saldırı: 1 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

2 Saat Önce
2021-10-26 21:51:28
Donbas'ta Rus yanlısı saldırı: 1 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından başlayarak saat 17.00 itibarıyla ayrılıkçıların 7 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi. Ayrılıkçıların Donbas'ın Granitne, Novozvanivka ve Troytske bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü ve bir askerin yaralandığı kaydedildi.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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