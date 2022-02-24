Donbas’ta Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatıldı

Rusya Ukrayna'ya yeni saldırı başlattı. Saldırının ardından başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrinde patlama sesleri duyuldu.

Kiev'de halk şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyulmaya başlandı.

Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik oluştu.

İnsanlar ayrıca benzin istasyonları ve bankamatikler önünde de kuyruklar oluşturdu.