Donbas’ta Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatıldığını bildirdi.
2022-02-24 14:03:30
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'taki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin güncel durumuna ilişkin bilgi verdi.
Ukrayna ordusuna yönelik suçlamalarda bulunan Konaşenkov, şunları kaydetti:
"Ukrayna ordusu, Donbas'ın barışçıl şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Sivil halk arasında kayıplar var. Şu anda (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti ve (sözde) Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatmış durumdadır."
Kiev'de yeni patlamalar
Rusya Ukrayna'ya yeni saldırı başlattı. Saldırının ardından başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrinde patlama sesleri duyuldu.
Kiev'de halk şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyulmaya başlandı.
Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik oluştu.
İnsanlar ayrıca benzin istasyonları ve bankamatikler önünde de kuyruklar oluşturdu.
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