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Donbas'ta hafta sonu 3 binden fazla ateşkes ihlali oldu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, hafta sonu Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 3 bin 231 ateşkes ihlali gerçekleştiğini duyurdu.

36 Dakika Önce
2022-02-22 22:56:50
Donbas'ta hafta sonu 3 binden fazla ateşkes ihlali oldu

Misyonun yayımladığı raporda, 18-20 Şubat'ta Donetsk bölgesinde 1100'ü patlama olmak üzere 2 bin 158 ateşkes ihlali gerçekleştiğini aktardı.

İhlallerin çoğunluğunun Donetsk'in Svitlodarsk, Şirokine, Staromihaylivka bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.

Luhansk bölgesinde ise 926'sı patlama olmak üzere 1073 ihlalin gerçekleştiği aktarılarak, ihlallerin çoğunluğunun Stanitsya Luhanska ve Zolote bölgelerinde yaşandığı aktarıldı.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. AA .

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